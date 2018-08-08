أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»الحوثيون يقتلون بعضهم في الساحل الغربي
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
ماتيس يؤيد إنشاء قيادة عسكرية أميركية للفضاء...بتاريخ
أنحاء – وكالات : ــ أكّد وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس أمس (الثلثاء)، أنه يوافق «تماماً» على أنّ
-
رئيس الفلبين يهدد بقتل عناصر من شرطة بلاده...بتاريخ
أنحاء – وكالات :- هدد الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، بقتل عناصر شرطة بلاده المتورطين بارتكاب جرائم. وخلال اجتماع
-
رويترز: كندا تتجه لتوسيط الإمارات وبريطانيا ل...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- كشفت مصادر عن سعي دولة كندا لتوسيط الإمارات وبريطانيا من أجل إنهاء أزمتها مع
-
مصر تؤكد تضامنها مع المملكة في موقفها الرافض ...بتاريخ
القاهرة – واس :- أكدت جمهورية مصر العربية تضامنها مع المملكة العربية السعودية في موقفها الرافض لأي تدخل