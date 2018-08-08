8 أغسطس 2018 مـ / موافق 27 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الطلاق ورفقاً بالقوارير

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

ربَ كلمة قالت لصاحبها دعني
بعض الكلمات يا احبتي وقعها على النفس والقلب شديد .
فكيفَ بكلمة محتواها (انتِ طالق) .؟!  مركبة من كلمتان لكن عند نطقها تهدم علاقات، تكسر مشاعر، تُشتت بيوت !
كلنا نعلم ان ابغض الحلال عند الله الطلاق لكن إن استحالت العشرة بين الإثنين فبالتأكيد سوف يكون الطلاق آخر الحلول .
ليسَ هذا محور حديثي ؛ فما سوف أكتبه ربما لن يعجب الجنس الذكوري ، ربما تأخذه العزة وسيُكابر .
كيف لهذا الشخص في لحظة غضب إلقاء هذه الكلمة دونَ تفكير في حجم هذه الكلمة ودون تفكير في العواقب
كيف لهذا الشخص رمي هذه الكلمة دون مراعاة لمشاعر الأنثى
دون مراعاة لها وأين هوَ من وصية سيدِ الخلق عندما وصى معشر الذكور رفقاً بالقوارير .. ؟
رفقاً فهيَ عند أي شرخ تُكسر ويصعب عليكَ أيها الرجل في مُحاولة ترميمها فجبرُها لن يكون بين يوم وليلة ستكبر تلكَ الشروخ وتتناثر في يوما ما ولن يفيد الندم .
أنا هنا لا أعترض على الطلاق ولكل قاعدة شواذ.
انا هنا أكتب عن تساهل الرجل في مجتمعنا في ذكر هذه الكلمة وإنهاء علاقة مُقدسة ربما أستمرت لسنوات وكيف أنه عند ذكرها يشعر بالانتصار للحظات ثم يدخل الندم إلى قلبه عندما يستوعب أنه أنهى تلك العلاقة ويُحاول لملمة تلكَ الشروخ لكن لملمته تبوء بالفشل وبسبب تلك الكلمة الطائشة تكون الأسرة في شتات والأطفال في ضياع وربما هوَ من بعدهم يصبح في شتاتٍ أيضاً .
فعندَ الغضب يا عزيزي استعذ بالله وحاول أن تتمالك أعصابك وغير من جلستك أو أخرج بعيداً لاستنشاق هواءً نقي.
وكما ذكرت انا لست ضد الطلاق لكن ضد من يرميها هكذا دون تفكير و دون أيةَ أسباب فبعض الأسر ربما يكون الطلاق لهم آخر حل في حال عدمَ التوافق والعدوانية بين الطرفين ربما يكون الطلاق راحة لهم وفرصة في البحث عن شريكٍ آخر يكون عند حسن الظن .

نجوى المحياوي

أخصائية تمريض / مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز

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