أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»القبض على 64 مواطناً ومقيماً على خلفية قضايا إرهاب وأمن الدولة خلال أسبوعين
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