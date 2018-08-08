8 أغسطس 2018 مـ / موافق 26 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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القبض على 64 مواطناً ومقيماً على خلفية قضايا إرهاب وأمن الدولة خلال أسبوعين

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 64 متهمًا بينهم مواطنون ومقيمون على خلفية قضايا الإرهاب وأمن الدولة، وتم إيداعهم في سجون المباحث.

وتمت عملية القبض على المتهمين خلال الفترة منذ الأول ذي القعدة حتى الثالث عشر من الشهر ذاته، وكان بينهم 47 مواطنًا تم القبض عليهم في أيام مختلفة.

أما الجنسيات الأخرى، فهم: 12 يمنيًا بينهم ثلاثة يحملون تذكرة مرور، وواحد يحمل تذكرة بديلة، ومتهمان من الجنسية الصينية تم القبض عليهما في عمليتين منفصلتين، فيما تم القبض على مقيم واحد من كل من مصر وباكستان وتشاد.

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