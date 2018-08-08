7 أغسطس 2018 مـ / موافق 26 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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القنصلية السعودية تكشف ملابسات العثور على المواطن “الحربي” بعدما فُقد في مطار إسطنبول

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أصدرت القنصلية السعودية العامة في مدينة إسطنبول التركية بيانًا بشأن المواطن سالم الحربي الذي فُقد في المطار أثناء إنهاء إجراءات عودته إلى المملكة برفقة عائلته.

وأوضحت أنها تمكنت من العثور عليه صباح أمس (الثلاثاء) في أحد مستشفيات المدينة، مؤكدةً أنه بصحة جيدة، وسيعود إلى المملكة برفقة ذويه بعد انتهاء الإجراءات اللازمة.

وأفادت بأنها عثرت عليه بعد التواصل مع المستشفيات والاستفسار عن الأشخاص المجهولي الهوية، بالتنسيق مع السفارة في أنقرة والجهات الأمنية التركية، مثمنةً جهود جهات الاختصاص في تركيا وتجاوبها.

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