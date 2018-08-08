8 أغسطس 2018 مـ / موافق 26 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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النصر يعلن موعد وصول محترفه النيجيري أحمد موسى

بتاريخ رياضة | الكاتب :

أنحاء – متابعات : ــ

أعلن نادي النصر أن لاعبه الجديد أحمد موسى، سيصل الرياض عند الساعة 2.20 من فجر يوم الجمعة المقبل.

وأكد النادي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” أن وصول محترفه النيجيري الجديد، سيكون عبر بوابة القدوم رقم 1 بمطار الملك خالد الدولي.

وكان النصر أعلن في الثالث من أغسطس الجاري تعاقده مع لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي والمنتخب النيجري أحمد موسى، ليلعب لصالحه لمدة 4 سنوات.

يذكر أن موسى تنقل بين عدد من الفرق العالمية، فمن فينلو الهولني إلى سيسكا موسكو الروسي حيث سجل معه 54 هدفا، ثم انتقل عام 2016 إلى فريق ليستر سيتي الإنجليزي بصفقة بلغت حينها 17 مليون جنيه إسترليني، ليتنازل عنه لنادي النصر في صفقة لم يكشف الطرفان عن قيمتها.

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