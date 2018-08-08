7 أغسطس 2018 مـ / موافق 26 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تماشياً مع رؤية 2030 الهادفة إلى تنمية مواهب المرأة في المجالات العصرية.. دار الحكمة تطرح تخصصات جديدة ومنحْ

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – ناصر الحسن :-

 في إطار التطور والعمل لرؤية المملكة 2030 تطلق جامعة دار الحكمة حملة جيل الرؤية المدعومة من برنامج تنمية القدرات البشرية الذي يندرج تحت رؤية المملكة 2030، أعلنت فيها عن إطلاق مجموعة برامج البكالوريوس والماجستير المبتكرة التي تفوق توقعات كل امرأة طموحة تمتلك دافعًا إلى أن تتولى منصبًا رياديًا في سوق العمل ودعمًا لهذا التطور ولبناء جيل يواكب هذا التطور وفرت الجامعة مقاعد محدودة ومخصصة للمنح الدراسية عند التقديم على أحد هذه البرامج.

ويأتي البرنامج استجابةً للتوجهات الحكومية في تمكين المرأة وإعداد جيل من النساء المتمكنات والمؤهلات اللواتي يساهمن في التنمية المجتمعية والاقتصادية المحلية، وكذلك في إطار حملة “جيل الرؤية” وبدعم من برنامج تنمية الموارد البشرية لرؤية 2030 الهادف إلى تفعيل التخصصات الجديدة التي تطرحها جامعة دار الحكمة للسنة الأكاديمية الجديدة 2018/2019 تلبيةً للاحتياجات المتزايدة على مثل هذه التخصصات التي تشهد مستويات طلب عالية في سوق العمل المحلي.

وتم الإعلان عن هذه التخصصات عبر عدة كليات; كلية الحكمة للأعمال والقانون مثل تخصص التسويق الرقمي وكلية الحكمة للتصميم والعمارة مثل تخصص تصاميم الألعاب التفاعلية وكلية الحكمة للعلوم الصحية والتربوية والسلوكية مثل تخصص علم النفس ،كما تضم الباقة الجديدة تخصصات نوعية ومبتكرة في عدد من المجالات المهمة مثل هندسة البرمجيات، وعلوم الحاسب الآلي، والنظم الذكية، والتحليل المنهجي للبيانات ،التي سوف تساهم في تعزيز دور المرأة السعودية في قطاعات تحقيق أهداف الرؤية الطموحة الرامية إلى تعزيز قيمة الابتكار عند الطالبات بصفته أحد المرتكزات الرئيسية للرؤية الذي تعتمده نحو تمكين بنات المملكة في هذه التخصصات التي يُتوقع لها مستقبل باهر وتشجيعهن على الإبداع والابتكار وأن يكن قائدات ورائدات أعمال ناجحات ومصدر فخر لوطنهن.

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