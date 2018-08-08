8 أغسطس 2018 مـ / موافق 26 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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جمال عارف معلقًا حول انتقال عموري للهلال: 60 مليون إعارة بصراحة شي مايقبله العقل

بتاريخ رياضة | الكاتب :

أنحاء – متابعات : ــ

طالب الكاتب الرياضي جمال عارف بتدخل من الهيئة العامة للرياضة تعليقا على المبلغ الكبير الذي تمت به صفقة انتقال اللاعب عمر عبدالرحمن”عموري” لنادي الهلال!

وكتب عارف عبر صفحته الرسمية على تويتر:اذا كان المبلغ صحيح هنا لابد من تدخل هيئة الرياضة . ٦٠ مليون إعارة . بصراحة شي مايقبله العقل!

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