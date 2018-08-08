جمعت أهل الثقافة والإعلام تحت سقف التراث .. “أمسية ثقافية” بـ “الحي التراثي المديني”

أنحاء – المدينة المنورة : ــ
في أمسية ثقافية جمعت رجال الاعلام والثقافة تحت سقف التراث والتاريخ وبين زوايا الحي التراثي المديني وبحضور عدد من المسئولين والضيوف من الوفود الاعلامية الخارجية من مختلف دول العالم الاسلامي انطلقت بادرة التعريف بالحي التراثي المديني الذي يحتضن نموذجاً لاحد أهم شوارع المدينة المنورة ” شارع العينية ” . بالإضافة الى المقومات التراثية التاريخية القديمة التي ارتبطت بأحياء المدينة المنورة وتحاكي التراث العمراني والعادات والتقاليد التي كانت تشهدها تلك الاحياء , حيث تجول الضيوف بين مقومات الحي التراثي المديني وعاشوا تفاصيل جميلة نقلها القائمين على الحي لأرض الواقع .
الامسية الثقافية بدأت بكلمة للمشرف العام على مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة محمد بن مصطفى النعمان والذي أشار الى ان الحي التراثي جاء بمبادرة من صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن سلمان امير منطقة المدينة المنورة ليكون الموقع الذي يساهم بنقل الموروث الثقافي بالمدينة المنورة , بالإضافة الى الى تفاصيل الاحياء القديمة المتنوعة بين التراث العمراني والارث الثقافي ومقومات مختلفة تحاكي الاحياء القديمة بالمدينة المنورة , وذكر النعمان أن الحي يشهد تطويراً مستمر لتلبية احتياجات مختلف الشرائح العمرية داخل منظومة ” التراث والثقافة والتاريخ ” وهو اليوم ينتقل لمرحلة جديدة تستكمل المراحل السابقة التي شهدها الحي ليكون موقعاً تراثياً يملك كافة الامكانيات والمقومات للجذب السياحي الذي يجمع كافة أفراد الاسرة داخل جو من التراث والتاريخ يستذكرون فيه الماضي القديم بكافة تفاصيله المختلفة من موروث ثقافي بكافة المجالات , بالإضافة الى النموذج الحالي لاحد أهم شوارع المدينة المنورة ” شارع العينية ” , وأضاف النعمان أن الحي التراثي بات اليوم وجهة سياحية تراثية لكافة اهالي المدينة المنورة وزوارها , بالإضافة الى جدولة زيارات مختلفة لكافة شرائح المجتمع خلال الايام القادمة , وذكر أن الحي اليوم يحتضن موروث ثقافي يساهم بالتعريف بكافة المجالات المختلفة من تراث وتاريخ وعادات كما يتضمن زوايا للأكلات الشعبية المعروفة .
وتضمنت الامسية الثقافية نقلاً تاريخياً لتفاصيل الاحياء التراثية اُسنعرض من خلالها الحي التراثي وما يتضمنه من مقومات تراثية تاريخية مختلفة وبعدها انتقل الضيوف في جولة داخل مقومات الحي التراثي للتعرف على التفاصيل المختلفة للمنطقة التراثية التي يحتضنها الحي التراثي ومنها شارع العينية والمحال المنتشرة على جنبات الشارع والتي تقدم المنتجات التاريخية والاكلات الشعبية والحرف اليدوية التي تعرف بها منطقة المدينة المنورة , استمتع بختامها الضيوف بالفنون الشعبية والفلكلور .