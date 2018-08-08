8 أغسطس 2018 مـ / موافق 26 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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رويترز: كندا تتجه لتوسيط الإمارات وبريطانيا لحل أزمتها مع السعودية

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

كشفت مصادر عن سعي دولة كندا لتوسيط الإمارات وبريطانيا من أجل إنهاء أزمتها مع السعودية خلال الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر وفقاً لـ”رويترز”، أن الحكومة الكندية بقيادة جاستن ترودو تعتزم التواصل مع الإمارات وبريطانيا لحل الأزمة، مشيرةً إلى أن السبيل لهذا الأمر هو العمل مع الحلفاء والأصدقاء في المنطقة لتهدئة الأمور.

وأوضحت المصادر أن هناك الكثير من التخوفات في الوسط التجاري والصناعي بكندا، خاصةً أن التجار هناك متخوفون من قرار الرياض بعدم شراء القمح والشعير الكندي.

وكانت المملكة قد استدعت مؤخراً سفيرها في أوتاوا، وطلبت من السفير الكندي لدى الرياض مغادرة البلاد؛ بسبب تدخل كندا في الشؤون الداخلية للمملكة.

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