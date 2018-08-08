8 أغسطس 2018 مـ / موافق 27 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“سباهي” يمنح المختبر الإقليمي بمكة شهادة الاعتماد

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – عبدالرحمن المحمادي : ــ

عزز المختبر الإقليمي بمكة المكرمة نجاحاته الطبية المشهودة في مجال عالم المختبرات والتحاليل والفيروسات بحصوله على شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI)، في خطوة عملية تؤكد معايير الجودة العالية التي يعمل بها المختبر.

وقد قام مدير عام الشؤون الصحية الدكتور وائل بن حمزة مطير بتسليم شهادة الاعتماد ودرع اعتماد المنشاة التي حصل عليها المختبر لمدير إدارة المختبرات وبنوك الدم والمختبر الاقليمي بصحة مكة المكرمة الدكتور طالب باناصر وفريق العمل بالمختبر الاقليمي وذلك خلال استقبال سعادته لهم بمكتبه ، وذلك بعد أن اجتاز المختبر اختبار التقييم النهائي الذي قام به فريق التقييم التابع للمركز .

وهنأ الدكتور مطير مدير إدارة المختبرات وبنوك الدم والمختبر الاقليمي بصحة مكة المكرمة وجميع العاملين بالمختبر على هذا الانجاز الهام الذي يعد نقلة نوعية في جودة وسلامة الخدمات التي يقدمها ، وأضاف أن الشهادة منحت للمختبر بعد اجتيازه للبرنامج الخاص باعتماد المختبرات الطبية وبنوك الدم والذي يتضمن معايير موزعة على (12) فصلا ً تغطي مجالاتٍ عديدة منها البنية التحتية للمختبر الطبي والتجهيزات المطلوبة والمحاليل والكواشف وإدارة الجودة والسلامة المخبرية وبنك الدم ومكافحة العدوى وغير ذلك.

من جانبه أعرب مدير إدارة المختبرات وبنوك الدم والمختبر الاقليمي بصحة مكة المكرمة الدكتور طالب باناصر عن سعادتهم بحصول المختبر على هذه الشهادة الرفيعة والاعتماد العالي من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI)وما يمثله ذلك من زيادة موثوقية عمل المختبر لدى المتعاملين مؤكداً بأنها ذلك يأتي في سياق التطورات الايجابية التي ظل يشهدها المختبر سواء في مجال الأجهزة والتقنيات المختبرية والكوادر البشرية وما إلى ذلك من إجراءات الجودة والسلامة.

وشدد باناصر على أهمية تطبيق معايير الجودة في المختبرات الطبية لما تشكله من أهمية ودور محوري في عملية دقة التشخيص بالنسبة للأمراض وبالتالي إيجاد العلاجات المناسبة للحالات المرضية المختلفة بناء على عملية تشخيص سليمة وذلك لخدمة المريض .

وفي اطار ومتصل نيابه عن مدير عام الادارة العامة للمختبرات وبنوك الدم بالوزارة كرّم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير بحضور مساعده للخدمات العلاجية الدكتور حاتم خوقير ، رئيس قسم الجودة بادارة المختبرات وبنوك الدم والمختبر الاقليمي بصحة مكة المكرمة الاستاذ عادل الزهراني ومنسق برامج الجودة الخارجية بصحة مكة الاستاذ نجيب فلفلان وذلك بمناسبة حصول مختبرات المنطقة على مراكز متقدمة بين مختبرات المملكة في البرامج النوعية الخارجية حيث حققت مستشفيات المنطقة مراكز متقدمة.

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