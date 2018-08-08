سفير المملكة بإندونيسيا: تم إجلاء السياح السعوديين من جزيرة لومبوك.. وهم الآن في العاصمة جاكارتا

أنحاء – متابعات :-
انتهت السفارة السعودية في إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، من إخلاء السياح السعوديين من جزيرة لومبوك بعد الزلزال العنيف الذي ضربها، متسببًا في مـقتل العشرات وتشريد الآلاف، ودفع دول عديدة إلى إجلاء رعاياها من السياح.
وأكّد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا أسامة الشعيبي، إجلاء السياح السعوديين من الجزيرة المنكوبة ووصولهم إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا؛ وذلك تعليقًا على عدة صور لعملية الإجلاء نشرها على حسابه الرسمي بـ”تويتر”.
وضرب زلزال عنيف بلغت قوته 6.9 رختر الجزيرة الإندونيسية، مساء أول أمس الأحد، مخلفًا أكثر من 105 قتلى و236 مصابًا، وحالة هلع كبير بين السكان والسياح على السواء.