7 أغسطس 2018 مـ / موافق 26 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فوائد صحية مذهلة للخوخ تعرّف عليها.. يحد من السمنة ويقوي النظر

بتاريخ هنا و هناك | الكاتب :

أنحاء – وكالات :-

يعد الخوخ أو “الدراق” من الفاكهة الموسمية المتعددة الاستخدامات؛ فربما أكلته طازجًا أو شربته معصورًا أو أكلته مجففًا، أو تناولته ضمن مقادير الحلويات والفطائر، لكنك قد لا تعلم أنه من أكثر الثمار اللذيذة الطعم فائدةّ، ومن أشدّها وقايةً من الأمراض.

وإليك فوائد الخوخ الصحية، وفقًا لأحدث الدراسات البحثية العالمية:

يعزز التئام الجروح:

تحتوي ثمرة الخوخ على 15% من فيتامين سي الذي يعزز قدرة الجسم على الشفاء من الجروح، إضافةً إلى تقوية الجهاز المناعي؛ فهو يساعد على التخلص من المواد الكيميائية المسببة للسرطان.

يقوي النظر:

يكتسب الخوخ لونه البرتقالي الذهبي من مركب مضاد للأكسدة يدعى “بيتا كاروتين”، يحوّله الجسم إلى فيتامين “أ” الذي يعد المركب المثالي لتقوية النظر، كما يساعد أيضًا في الحفاظ على قوة أداء الجهاز المناعي.

مليّن ومهضّم طبيعي:

تشغل الألياف الطبيعية نسبة 9% من حجم ثمرة الخوخ، وتعمل تلك الألياف على منع الإمساك، والوقاية من أمراض السكري وأمراض القلب وسرطان القولون والمستقيم.

يحد من زيادة الوزن:

تحتوي ثمرة الخوخ على 85% ماءً و15% أليافًا وفيتامينات؛ فهي مثالية لأنظمة الحمية المختلفة؛ حيث تحتوي على أقل من 60 سعرًا حراريًّا، ولا تحتوي على دهون مشبعة أو كولسترول أو صوديوم، وهي المواد التي تعمل على زيادة الوزن، فضلًا عن أنه يستغرق وقتًا طويلًا في الهضم؛ الأمر الذي يحد الشعور بالجوع.

غني بفيتامين “هـ”:

المكسرات والبذور هي أفضل المصادر المعروفة لهذا الفيتامين، لكن الخوخ يتميز عنها بأنه مضاد قوي للأكسدة؛ فهو يساعد على توسيع الأوعية الدموية لمنع الدم من التجلط.

مقوٍّ للعظام:

يحتوي الخوخ على كمية وفيرة من البوتاسيوم الذي يساعد في بناء العظام والمحافظة عليها، ويحتاج الجسم يوميًّا إلى حوالي 4 آلاف و700 ملليجرام من البوتاسيوم، يوفر الخوخ 250 ملليجرامًا منها.

لطيف على المعدة:

إذا كنت تعاني من مشكلة في المعدة، فقد تكون وجبة خفيفة من الخوخ المعلب فكرة جيدة؛ لما له من نسيج ناعم وألياف ضرورية لتسهيل الهضم، و تهدئة المعدة وتخفيف الإسهال والحد من الغازات.

يقي من تسوّس الأسنان:

يحتوي الخوخ على الفلورايد الذي يدخل في تركيب معجون الأسنان؛ فهو يساعد على التخلص من الجراثيم في الفم التي يمكن أن تسبب تسوس الأسنان.

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