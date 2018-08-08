7 أغسطس 2018 مـ / موافق 26 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | شاهد كيف احترفت فتاة سعودية فن “الدوجا” القتالي.. والدافع واراء ذلك

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

قاد الخوف من التعرض لاعتداءات عنصرية بسبب ارتداء الحجاب في أمريكا؛ شابة سعودية إلى احتراف أحد الفنون القتالية التقليدية، وهو فن “الدوجا”، الذي يعد أحد ألعاب القتال الشهيرة في الفلبين.

وقالت الشابة ريم العودة إنها كانت تدرس في ولاية واشنطن بالولايات المتحدة في عام 2013، وكانت الجرائم ضد المسلمين في تزايد، فقررت الانضمام إلى أحد مراكز تعليم مهارات الدفاع عن النفس.

وأضافت أن المركز تشرف عليه مدربة فلبينية وزوجها الأمريكي، وكانا يعلمان الشباب والفتيات الأنماط القتالية الخاصة بهذا الفن القتالي الذي يعتمد على العصي والسكاكين وبعض الأسلحة التقليدية.

وتطمح العودة إلى تدريب الفتيات السعوديات على هذا الفن القتالي، وإنشاء مركز متخصص لهذا الغرض، مؤكدةً أن هذه الرياضة تقوي المرأة من الجانبين النفسي والروحي.

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