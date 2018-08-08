8 أغسطس 2018 مـ / موافق 26 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | عايد الرشيدي يكشف عن “مفاجأة” كبيرة حول مفاوضات النصر مع “عموري”

بتاريخ رياضة ،فيديو | الكاتب :

أنحاء – متابعات : ــ

نفى الكاتب الرياضي عايد الرشيدي دخول نادي النصر في مفاوضات مع لاعب العين والمنتخب الاماراتي عمر عبدالرحمن”عموري”.

وأكد الرشيدي في تصريحات تلفزيونية: الهلال منذ أكثر من شهر وهو يقوم بالتفاوض مع اللاعب ولم يستطع اتمام الصفقة حتى الآن.

وأضاف: لماذا يدخل النصر على خط المفاوضات في هذا التوقيت..ومن يقول أن النصر تدخل في التفاوض مع اللاعب فليقدم الاثبات على ذلك.

وكانت تقارير اعلامية اماراتية قد أكدت تقديم النصر لعرض خيالي للتعاقد مع اللاعب وصل لـ40 مليون ريال في العام .

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