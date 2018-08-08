فيديو | عايد الرشيدي يكشف عن “مفاجأة” كبيرة حول مفاوضات النصر مع “عموري”

عايد الرشيدي: من شهر و نادي #الهلال يفاوض اللاعب "عموري" و لم يستطيع ، و من يقول ان #النصر تدخل في تفاوض مع اللاعب فليثبت#الحصاد_الرياضي pic.twitter.com/aulhwrtiEC

— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) August 6, 2018