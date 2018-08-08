فيديو | عايد الرشيدي يكشف عن “مفاجأة” كبيرة حول مفاوضات النصر مع “عموري”

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نفى الكاتب الرياضي عايد الرشيدي دخول نادي النصر في مفاوضات مع لاعب العين والمنتخب الاماراتي عمر عبدالرحمن”عموري”.
وأكد الرشيدي في تصريحات تلفزيونية: الهلال منذ أكثر من شهر وهو يقوم بالتفاوض مع اللاعب ولم يستطع اتمام الصفقة حتى الآن.
وأضاف: لماذا يدخل النصر على خط المفاوضات في هذا التوقيت..ومن يقول أن النصر تدخل في التفاوض مع اللاعب فليقدم الاثبات على ذلك.
وكانت تقارير اعلامية اماراتية قد أكدت تقديم النصر لعرض خيالي للتعاقد مع اللاعب وصل لـ40 مليون ريال في العام .
عايد الرشيدي: من شهر و نادي #الهلال يفاوض اللاعب "عموري" و لم يستطيع ، و من يقول ان #النصر تدخل في تفاوض مع اللاعب فليثبت#الحصاد_الرياضي pic.twitter.com/aulhwrtiEC
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) August 6, 2018