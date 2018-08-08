فيديو وصور | استقبال أسطوري من جماهير الهلال للاعب عموري لدى وصوله مطار الملك خالد

أنحاء – متابعات : ــ
استقبلت مجموعة كبيرة من جماهير نادي الهلال اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري” لدى وصوله مطار الملك خالد بالرياض تمهيداً للانضمام لتدريبات فريقه الجديد.
وانتقل النجم الإماراتي إلى صفوف نادي الهلال لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادماً من العين.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، جموعاً غفيرة من الجماهير المحبّة والعاشقة لنادي الهلال خلال استقبال أسطوري للاعبهم الجديد، وسط هتافات مدوية وحماسية لفريقهم.
ويعد انتقال عموري ثاني أغلى صفقة إعارة في تاريخ كرة القدم بعدما انضم إلى الهلال بصفقة قيمتها 60 مليون ريال لمدة عام فقط.