8 أغسطس 2018 مـ / موافق 26 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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كندا ومهزلة حقوق الإنسان

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

لا تزال الكثير من علامات التعجب تدور حول إقحام كندا نفسها بالتدخل في شأن محلي يمس حقوق الإنسان ومنظور من قِبل العدل الداخلي المستقل في الوقت الذي يعاني فيه المجتمع الكندي أشد مظاهر العنصرية وسلب لحقوق الإنسان. وكان من الأجدر للنظام الكندي الإلتفات للحقوق التي ينشدها المجتمع الكندي بدلاً من مطالبات خارجية غامضة تكشف سوء التقدير الكندي تحت مظلة السياسة الخارجية للدفاع عن حقوق البشر.

والمجتمع الكندي اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى لإصلاح وضع حقوق الإنسان فيه. فهناك يتعرض المواطن الكندي لإنتهاكات حقوق الإنسان قبل المقيم. وينتشر التمييز الطبقي بين الكنديين الأصليين ونظرائهم الذين ينحدرون من أصول إفريقية وآسيوية وغيرهم. وحقوق المرأة التي تطالب بها السفارة الكندية، كان من الأجدر أن تعالج بدلاً منها مبادئ اللامساواة بين الرجل والمرأة في بلادها. والمعروف أن الكثير من التشريعات الكندية تتجه لصالح الرجل. إذ أن المرأة الكندية لا تحظى في بلادها بالمساواة مع الرجل كما تنادي به الحكومة الكندية. فمبادئ التشريع العمالي الكندي على سبيل المثال، يمايز بين الأجر العام للرجل وللمرأة. أضف إلى ذلك المناصب القيادية في القطاعين الخاص والحكومي.

ولا تتوقف إنتهاكات حقوق الإنسان في كندا عند هذا الحد. فمعدلات إنتشار العنف المنزلي سيما ضد الفتيات والأطفال في إزدياد مطرد. كما أن النزعة العنصرية ضد الأقليات لا تزال منتشرة بكثرة في الأوساط الكندية. ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة حقوق الإنسان الكندية تتلقى عشرات البلاغات يومياً من الأفراد المسلمين والعمال المهاجرين إزاء سوء معاملتهم.

لقد حاولت كندا تلميع صورة حقوق الإنسان في بلادها عن طريق لعبة (اشغلهم قبل يشغلونك). ولكن تلك الحيلة لم تنطلي على أفراد شعبها قبل الشعوب الأخرى. ومن مهازل القدر أن تصرح مؤسسة حقوق الإنسان الكندية في تقريرها للربع الأخير من 2017 بوجود مشاكل عظمى وتحديات تواجه الحكومة الكندية لحل مشاكل حقوق الإنسان من أهمها ما يتعرض له أفراد الشعوب الأصلية من ذوي الإعاقة، الذين يواجهون عوائق تحول دون حصولهم على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية العامة.

كان من الأحفظ لماء الوجه أن لا تطالب السفيرة المطرودة بحقوق البشر قبل أن تعطي البشر في بلادها حقوقهم. فلا هي التي حلت مشكلة محلية، ولا هي التي فازت بلعبة خارجية. وهنا يتحقق المثل القائل: (هذا الذي ضيع المشيتين).

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