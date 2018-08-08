مسابقة الفنون الشعبية تواصل تقديم عروضها الشعبية بمهرجان الثروة الترفيهي

أنحاء – الشيماء عبدالعزيز :-
تواصل مسابقة الفنون الشعبية بمهرجان الثروة الترفيهي بمحافظة القرى بالباحة, تقديم فقراتها الفنية لزوار ومرتادي المهرجان، وذلك بمنزه الثروة الوطني.
وشهدت فعاليات أمس الاثنين بمشاركة فرقة صوت الجنوب بمحافظة بني حسن, حيث قدمت الفرقة عدد من الألوان الشعبية, بحضور الشاعر فهد جعدان, وخالد غنيم، فيما تتواصل اليوم الثلاثاء فعاليات المسابقة بإقامة ندوة بعنوان “الشعر الشعبي في الباحة” يقدمها علي الرباعي, ومحمد ربيع.
الجدير بالذكر أنه تم رصد للمسابقة جوائز بقيمة 55 ألف ريال، الأول 30 ألف والثاني 15 ألف، والثالث 10 آلاف ريال، إضافة إلى 5 آلاف ريال لكل فرقة مشاركة.