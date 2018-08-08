8 أغسطس 2018 مـ / موافق 26 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصر تؤكد تضامنها مع المملكة في موقفها الرافض لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

القاهرة – واس :-

أكدت جمهورية مصر العربية تضامنها مع المملكة العربية السعودية في موقفها الرافض لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية أو محاولة المساس بسيادتها.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد في بيان صحفي اليوم, موقف بلاده الثابت والداعم لاستقرار وسيادة الدول العربية, مشددًا على ضرورة الامتثال للأعراف والمواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول واحترام سيادتها.

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