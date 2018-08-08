مغرِّدون يتفاعلون مع وفاة محاربة السرطان “نوال الغامدي”

بتاريخ أغسطس 7, 2018

أنحاء – متابعات :- فاجأت المطربة اللبنانية إليسا، اليوم الثلاثاء، جمهورها ومتابعيها بتعافيها من مرض “سرطان الثدي”؛ وذلك