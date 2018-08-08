8 أغسطس 2018 مـ / موافق 26 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مغرِّدون يتفاعلون مع وفاة محاربة السرطان “نوال الغامدي”

بتاريخ شبكات اجتماعية | الكاتب :

أنحاء – متابعات : ــ

تفاعل آلاف من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع خبر وفاة الطفلة السعودية “نوال الغامدي محاربة السرطان” بمشاعر فياضة بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وكانت الطفلة “نوال الغامدي”؛ قد ظهرت في عدة مقاطع مسجلة قبل وفاتها بفترة وتتواصل مع متابعينها عبر “سناب شات”، فيما أعاد المغرِّدون تداول هذه المقاطع وآخر مراسلاتها في مشاهد حزينة ملأت هاشتاق #نوال_الغامدي على موقع تويتر.

وخلال قرابة ساعة قفز هاشتاق #نوال_الغامدي إلى ترند “تويتر”، وشهد كثيراً من التغريدات والدعوات لها، فيما غرّد آخرون في استفسارات للعلماء والمختصّين عن آخر الأدوية التي قد تفلح في مجابهة المرض بشكل أفضل.

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