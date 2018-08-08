8 أغسطس 2018 مـ / موافق 26 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مكة المكرمة.. تنفيذ حكم القتل والصلب بحق جانٍ قتل امرأة بعد اقتحام منزلها وشرع في اغتصاب أخرى

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات : ــ

نفذت وزارة الداخلية صباح اليوم الأربعاء حكم القـتل والصلب بأحد الجناة في مكة المكرمة؛ لإقدامه على اقتحام منزل سيدة وقتلها وسرقتها إضافة لشروعه في اغتصاب امرأة وارتكابه جرائم أخرى.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، إن المدعو إلياس أبو الكلام جمال الدين (ميانماري الجنسية) أقدم على قـتل نبين شونا سراج الإسلام (برماوية الجنسية)، وذلك بطعنها بسكين عدة طعنات، ما أدى لوفاتها بعد انتهاك حرمة منزلها وإطلاق النار فيه وسلب ذهبها وبيعه.

وأضاف البيان أن الجاني قام بارتكاب جرائم أخرى منها انتهاك حرمة منزلين آخرين وتهجمه على أصحابهما والسرقة منهما وإطلاق النار والشروع في قـتل صاحب أحد المنزلين، والشروع في اغتصاب امرأة، مشيراً إلى أنه ارتكب جرائمه هذه باستخدام سلاح مسروق.

وأشار البيان إلى أن سلطات الأمن كانت قد ألقت القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جرائمه وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه.

وتابع البيان: ولأن ما قام به الجاني فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، فقد تم الحكم بإقامة حد الحرابة عليه وأن يكون ذلك بقـتله وصلبه، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحق الجاني، ونُفذ الحكم بحقه صباح اليوم بالعاصمة المقدسة.

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