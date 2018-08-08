8 أغسطس 2018 مـ / موافق 26 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“هيئة المقاولين”: متطلبات “وزارة المالية” لصرف المستخلصات الختامية عجيبة وغريبة
﻿

“هيئة المقاولين”: متطلبات “وزارة المالية” لصرف المستخلصات الختامية عجيبة وغريبة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات : ــ

قال رئيس الهيئة السعودية للمقاولين أسامة العفالق، إن متطلبات وزارة المالية عبر المنصة الإلكترونية للخدمات المالية الحكومية “اعتماد”، لصرف المستخلصات الختامية للمقاولين عجيبة وغريبة.

وأوضح العفالق أن الوزارة تجبر المقاولين على إحضار شهادة من شركة الخطوط الجوية السعودية تفيد باستخدام طائراتها في نقل العمالة، رغم وجود ناقلين آخرين في السوق، مبيناً أن هذا الشرط يعد غير مقبول.

وأضاف أن منصة اعتماد مفعلة للمشاريع الجديدة ولا تشمل المشاريع القديمة نظرا لوجود شرط على الجهات المصدرة للعقود برفعها إلى المنصة، مشيراً بحسب “عكاظ” إلى أن وزارة المالية تعمل على رفع العقود القديمة لتمكن المقاول من تسجيل فواتيره.

وأشار إلى أن التحديات التي تواجه المقاولين على منصة “اعتماد” تتمثل في كثرة المتطلبات من جهات عدة، مطالبا وزارة المالية بعدم ربط صرف المستحقات بهذه الإجراءات والمتطلبات، إذ إنه يمكن صرف المستخلصات ورفع جزء لحين إتمام المتطلبات.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.