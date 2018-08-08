8 أغسطس 2018 مـ / موافق 26 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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واشنطن: كوريا الشمالية لم تتخذ الخطوات اللازمة لنزع السلاح النووي

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

واشنطن – واس :-

قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي جون بولتون اليوم إن كوريا الشمالية لم تتخذ الخطوات اللازمة لنزع السلاح النووي.

وأضاف بولتون لشبكة فوكس نيوز الأمريكية: “لانحتاج المزيد من الوعود، ما نحتاجه من كوريا الشمالية لنزع السلاح النووي هو تنفيذ تلك الوعود “.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة قد أوفت بالتزاماتها بموجب إعلان سنغافورة الذى جاء عقب قمة ترامب وكيم في 12 يونيو, مبينًا أن كوريا الشمالية لم تتخذ الخطوات التي ترى بلاده أنها ضرورية لنزع السلاح النووي.

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