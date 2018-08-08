8 أغسطس 2018 مـ / موافق 26 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وصول أكثر من 950 ألف حاج إلى المملكة حتى يوم أمس

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات : ــ

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الثلاثاء 978.159 حاجاً، بزيادة بلغت 61.505حاج، عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 7%، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت الجوازات، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 928.043 حاجاً، وعن طريق البر 40.734 حاجاً، وعبر البحر 9.382 حاجاً.

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