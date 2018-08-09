9 أغسطس 2018 مـ / موافق 27 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الشورى” يطالب بضم طلاب الجامعات والزوجات إلى حساب المواطن

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

طالبت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بضم شريحتي طلاب الجامعات والزوجات إلى حساب المواطن.

ودعت اللجنة الوزارة إلى مراجعة الفئات المستحقة لحساب المواطن التي لم يشملها الدعم، لافتة إلى أن مقترحات المواطنين في وسائل التواصل الاجتماعي الداعية لضم عدد من فئات المجتمع المستحقة للدعم بشكل مستقل عن ذويهم منطقية، ومن بينها الطلاب الذين أمضوا أكثر من أربع سنوات في الجامعة وتوقفت عنهم المكافأة الشهرية ويحتاجون دعم الوقود، إضافة إلى فئة الطلاب الجامعيين الذين لا يصرف لهم مكافآت من الأساس مثل طلاب كليات المجتمع.

وأشارت اللجنة بحسب “الرياض” إلى أحقية المرأة المتزوجة، سواء كانت موظفة أو غير موظفة في احتساب دعم خاص لها مستقلاً عن زوجها، خصوصاً بعد السماح للمرأة بقيادة السيارة.

وأيدت اللجنة توصية تدعو إلى استحداث وكالة للحماية الاجتماعية تعزيزاً لمنظومتها في المملكة، للحد من حالات العنف الأسري، وتحفيز مؤسسات القطاع غير الربحي برفع نسبة الدعم لمن تقوم بتوطين جميع الوظائف الإدارية.

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