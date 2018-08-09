9 أغسطس 2018 مـ / موافق 27 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“العمل”: 95% من منشآت القطاع الخاص ستستفيد من إلغاء إجراء التحقق من التراخيص

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أشارت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى أن خدمة إلغاء إجراءات التحقق من التراخيص للعديد من الأنشطة الاقتصادية سيستفيد منها نحو 712 نشاطاً اقتصادياً، أي ما يعادل 95% من منشآت القطاع الخاص.

وأوضح المتحدث الإعلامي الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن الوزارة ألغت إجراءات التحقق من التراخيص واستبدلته بربط المنشأة إلكترونياً بالسجل التجاري الساري المفعول، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات لرواد الأعمال ومنشآت القطاع الخاص، ورفع كفاءة سوق العمل في المملكة.

ولفت أبا الخيل إلى أن الإجراءات الجديدة تنسجم مع الحزم التطويرية التي تقرها رؤية المملكة 2030، بهدف تيسير الإجراءات الحكومية للقطاع الخاص وتمكينه من أداء نشاطه دون معوقات، مضيفاً أن منشآت القطاع الخاص يمكنها الاستفادة من الخدمة بعد أتمتتها دون الحاجة لمراجعة مكاتب الوزارة.

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