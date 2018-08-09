9 أغسطس 2018 مـ / موافق 27 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الوجهة المقبلة نيوم

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

 كان لنا رحلة جميلة

 شاهدنا مليكنا وولي عهدة

وترحال السائح ورمزية الوطنية

 شاهدنا ولي عهدنا

 يتجول بتواضع وعفوية وهيبة ….

نيوم..

اول [مشهد سياحي تاريخي]

يفخر بحضور المليك ويسطر تاريخ السياحة السعودية

شاهدت هذا المكان الجبلي والبحر والساحل   والجزر وباتت تستوطن  عصرية الزمان والمكان و هجران دام طويلاً

[الفطنة والاكتشاف]

لأعمار هذا المكان بالسياح سيجعل منه مدينة 

 تشهد أيضاً مرحلة تحول [سياحة تاريخية]

لم تكن نيوم حدث عادياً بل ابهرنا جمال ذاك الموقع الذي لم نكن نرى معالمه الا معالم طبيعة تسكن هذا المكان…

ومرحلة انتظار!

تؤورخ احداث تاريخية لسعودية حديثة

نيوم..

أيضاً موقع جغرافي يربط دول مجاورة عالمية لعلاقات عظمى دولية…  

نيوم..

أذن[موقع سياحي وموقع جغرافي]

وإنفتاح متداخل ليس له نظير  لكثير من الدول وعلاقات أوسع انتشاراً عن قرب لهذا المكان الذي سيصبح رمز عالمي للتعارف بين المجتمعات كرمز حضاري منفرد…

والارتفاع من الدخل الاقتصادي للسياحة

ويبقى الأهم

[إنشاء مدينة جديدة عالمية]

قد تنفرد بإبداع مختلط التضاريس 

ليختلط في هذا المكان أجنآس البشر

نيوم..

هنيئاً لنا ولادة مدينة جديدة لعصر جديد أيضاً وإنفتاح محلي عالمي يربط هذة المدينة بتعدد ثقافات أيضاً جديدة

هل كنا من قبل نحلم بذلك ؟؟؟

القيادات الشابة العصرية تنقلنا إذن

نقلة تاريخية جديدة

وحقبة زمنية قادمة جديدة

تشهدها نيوم..

ربما نيوم أيضاً رمز تاريخي سيبقى من أقوى المعالم لهذا التحول في عصر الدولة

حدثني نيوم عن اشياء كثيرة

[الحداثة والحضارة ولتاريخ]

أرجو أن أكون قد وفقت وأجزت لهذا الحدث الفريد

#نيوم

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