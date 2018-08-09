ردود فعل واسعة حول تغريدة نشرتها كاتبة تنتقد حارس أمن يقرأ القرآن بمقر عمله بالكويت

أنحاء – متابعات :-
أثارت تغريدة نشرتها كاتبة كويتية انتقدت خلالها حارس أمن وجدته يقرأ القرآن في مقر عمله ردود أفعال واسعة، فيما قام البعض بتقديم هدايا نقدية وعينية لحارس الأمن وعروض توظيف له بشركاتهم.
وكانت الكاتبة وتدعى ليلى أحمد رفعت شكوى للتأمينات الاجتماعية الكويتية حيث يعمل حارس الأمن، مبينة أنه كان يقرأ القرآن الكريم بصوت عال في مكان عمله بمواقف السيارات، وسط ضجيج السيارات، مشيرة إلى أن القرآن له طقوسه.
وعلق أحد المواطنين ويدعى الدكتور أحمد العنزي على تغريدها قائلاً: “إكراما لهذا الحارس الجليل الذي عرف قدر القرآن، سيتم تكريمه والاحتفاء به ومساعدته براتب شهر كامل، وسأشكر الأخوة الأفاضل في التأمينات الاجتماعية على توظيف أمثال هذا الحارس المهذب الذي حفظ عمله ودينه والبلد الذي يعمل فيه”.
ونشر المواطن لاحقاً صوره له مع حارس الأمن الشاب ويدعى محمد المشولي بعد أن سلمه مبلغاً نقدياً وهدية عبارة عن عطور وبخور، مبيناً أنه قدم ذلك وفاء بما وعد به، وأنه أوصاه بالعناية بكتاب الله.
كما أكد آخرون أنهم على استعداد لتوظيف الشاب في شركاتهم وبراتب أعلى مما يحصل عليه إذا رغب في ذلك، كما قدمت إحدى شركات المحاماة درعاً تذكارية لحارس الأمن لموقفه المشرف.
من جهتها، نفت “التأمينات الاجتماعية” في بيان لها صحة أخبار متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام المؤسسة باتخاذ إجراءات تأديبية بحق حارس الأمن، مؤكدة أنه لا يزال مستمراً بعمله.