9 أغسطس 2018 مـ / موافق 27 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مواطن يتهم مستشفى بارتكاب خطأ طبي أدخل شقيقته في غيبوبة.. والشؤون الصحية بتبوك ترد

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

اتهم مواطن مستشفى ضباء العام بارتكاب خطأ طبي بحق شقيقته، تسبب لها في غيبوبة منذ 4 أشهر، بينما نفت الشؤون الصحية بتبوك حدوث خطأ طبي، مبينة أن الغيبوبة بسبب توقف في القلب حدث بعد أربعة أيام من العملية.

ويقول المواطن مشعل إبراهيم إن شقيقته “23 عاما” أجريت لها عملية جراحية بمستشفى ضباء العام لاستئصال الزائدة الدودية، إلا أنها بعد يومين من العملية دخلت في غيبوبة نُقلت بعدها لمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك ولم تتحسن حالتها، مستنكراً السماح للطبيب الذي أجرى الجراحة بالمغادرة النهائية، والقضية ما زالت قيد التحقيق.

بدوره نفى متحدث صحة تبوك، هاني ذياب المطيري، حدوث خطأ طبي بحق شقيقة المواطن، مبيناً أن العملية اجريت بنجاح، وبعد 4 أيام حدث للمريضة توقف في القلب، وأجريت لها عملية إنعاش قلبي ولم تنجح في علاج حالتها، فحوِّلت لمستشفى الملك فهد التخصصي لاستكمال العلاج، وهي الآن بقسم العناية المتوسطة وحالتها الصحية مستقرة.

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