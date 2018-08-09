أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»وزارة الخدمة المدنية تقدم الدعم والمساندة لنقل بعثات وبرامج مبتعثي الجهات الحكومية من كندا على مدار الساعة
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
«حساب المواطن» يُودع 2.3 مليار دفعةً تاسعة لـ...بتاريخ
الرياض – واس :- أعلن برنامج “حساب المواطن” اليوم (الخميس) عن إيداع 2.3 مليار ريال، في حسابات مستحقي
-
“الإسكان التنموي” يبحث تعزيز الشراكة مع القطا...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، حرص وزارة الإسكان على توفير كافة الحلول السكنية التي
-
“العمل”: 95% من منشآت القطاع الخاص ستستفيد من...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- أشارت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى أن خدمة إلغاء إجراءات التحقق من التراخيص للعديد
-
وزير الاتصالات يطلع على استعدادات البريد واله...بتاريخ
أنحاء – الرياض :- قام وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحه، اليوم الخميس 27