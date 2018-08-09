9 أغسطس 2018 مـ / موافق 27 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»وزارة الخدمة المدنية تقدم الدعم والمساندة لنقل بعثات وبرامج مبتعثي الجهات الحكومية من كندا على مدار الساعة
﻿

وزارة الخدمة المدنية تقدم الدعم والمساندة لنقل بعثات وبرامج مبتعثي الجهات الحكومية من كندا على مدار الساعة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

الرياض – واس :-

أوضح معالي وزير الخدمة المدنية رئيس لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان أنه تنفيذاً للتوجيهات السامية بإيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا، فقد وجه أمانة اللجنة بوزارة الخدمة المدنية بالعمل المستمر على مدار الساعة لتقديم الدعم والمساندة لوزارة التعليم والجهات ذات العلاقة لنقل بعثات وبرامج مبتعثي الجهات الحكومية الذين سبق وأن صدرت قرارات ابتعاثهم أو تدريبهم من اللجنة إلى الدول والجامعات الجديدة.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.