أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»وزير الاتصالات يطلع على استعدادات البريد والهيئة وشركات الاتصالات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن
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