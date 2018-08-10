10 أغسطس 2018 مـ / موافق 28 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أبرز أسباب وأعراض الإصابة بسرطان الثدي وطرق الوقاية منه

بتاريخ هنا و هناك | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أصبح سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان التي تصيب النساء، وزادت نسبة انتشاره خلال السنوات الأخيرة تبعا لعدة عوامل بيئية وصحية.

وفي المقابل حقق العلماء والأطباء العديد من الإنجازات الكبيرة في مجال الكشف المبكر عن السرطان، وعلاج المرض، ما ساهم بصورة كبيرة في خفض عدد الوفيات التي تحدث بسبب السرطان.

وبات من المهم جداً تعرف النساء على الأعراض والمظاهر التي قد تعطي مؤشرات للإصابة بسرطان الثدي، خاصة وأنه من الأمراض التي يمكن الشفاء منها في حال تم اكتشافه مبكراً.

وتم تحديد 8 أعراض لسرطان الثدي هي:

وجود ألم مستمر في الثدي أو الحلمة، وانتفاخ تحت الإبط، وتغير في شكل وحجم حلمة الثدي، وخروج إفرازات من الحلمة، ودخول الحلمة إلى الداخل، واحمرار أو انتفاخ في جلد الثدي، ووجود كتلة في الثدي، وتغير شكل وحجم الثدي.

أما عن الأسباب فهي:

وأشار الأطباء إلى وجود أسباب شائعة لسرطان الثدي منها العوامل الوراثية، وتكوُّن أورام حميدة في السابق، واضطرابات الهرمونات، بالإضافة للتغذية الغير صحية، وعدم وجود أي نشاط بدني، ووجود تاريخ للإصابة في المبيض أو الرحم، والتعرض السابق للعلاج الإشعاعي في الصدر، والتقدم في السن.

طرق الوقاية:

وينصح الأطباء النساء فوق سن 20 عاماً لإجراء الفحوص الدورية للثدي في العيادات المتخصصة، ويرى الأطباء أن هذا الفحص يصبح أكثر ضرورة للنساء فوق سن 35 عاماً.

وللوقاية من المرض يجب على المرأة المحافظة على وزن صحي مدى الحياة، تناول الكثير من الخضراوات والفواكه، ممارسة الرياضة بانتظام، تقليل النشويات في الطعام، تناول منتجات الصويا باستمرار، وتناول حبوب الفيتامينات.

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