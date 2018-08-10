10 أغسطس 2018 مـ / موافق 28 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أمير الكويت يستنكر أعمال الحوثيين الإرهابية.. ويؤكد تأييد بلاده للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها

بتاريخ أنحاء العالم ،أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

بعث أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح برقية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز استنكر فيها العمل الإرهابي الذي قامت به الميليشيات الحوثية المتمثل في إطلاق صاروخ باليستي نحو منطقة جازان ما أسفر عن استشهاد مقيم وإصابة عدة مدنيين.

وأكد الشيخ صباح على أن هذا العمل الإرهابي يتنافى مع الشرائع والقيم والمبادئ الدولية، مؤكداً أن دولة الكويت تقف مع المملكة وتؤيدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها، داعياً الله أن يحفظ المملكة من كل مكروه.

كما تمنى أمير دولة الكويت للمصابين في هذا العمل الإرهابي بالشفاء والعافية، ودعا للشهيد أن يتغمده الله بواسع رحمته ومغفرته.

يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين تلقى برقيتين مماثلتين من ولي عهد دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ومن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

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