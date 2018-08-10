أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»أمير الكويت يستنكر أعمال الحوثيين الإرهابية.. ويؤكد تأييد بلاده للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها
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