أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»إعادة باخرة محملة بـ27 ألف رأس من الماشية الصومالية لإصابتها بحمى الوادي المتصدع
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | كلمات 5 من ملوك المملكة بدءاً بالملك ...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- رصد مقطع فيديو مقتطفات من الكلمات التي حرص 5 من ملوك المملكة على التأكيد
-
فيديو | سليمان الماجد يوضح حكم وقوف الطلاب اح...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- قال الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد، عضو مجلس الشورى السابق، خلال إجابته على سؤال
-
وصول مليون و141 ألف حاج إلى المملكة من الخارج...بتاريخ
أنحاء – متابعات : ــ بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية
-
“الخارجية”: آلاف المواطنين الكنديين يعيشون بي...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- ذكرت وزارة الخارجية أن هناك الآلاف من المواطنين الكنديين يعيشون في المملكة، ويحترمهم المجتمع