10 أغسطس 2018 مـ / موافق 28 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إعادة باخرة محملة بـ27 ألف رأس من الماشية الصومالية لإصابتها بحمى الوادي المتصدع

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات : ــ

أصدرت وزارة البيئة والمياه والرزاعة ممثلة في الحجر الحيواني والنباتي بميناء جدة قرارًا بمنع دخول إرسالية يبلغ حجمها 27 ألف رأس من الماشية إلى الصومال، لإصابتها بحمى الوادي المتصدع.

وأوضح مدير الحجر الحيواني والنباتي بميناء جدة الدكتور عبد الرحمن الزهراني أن الإجراءات الصحية التي أجرتها الوزارة للمواشي القادمة من الصومال على الباخرة “لايفستوك 19” أثبتت وجود إصابات بحمى الوادي المتصدع بينها.

من جانبهم، أكد عدد من موردي الماشية، أن سعر رأس الماشية الصومالي زنة 12 كيلوجرامًا يصل إلى 260 ريالًا بينما يتراوح سعر المحلي زنة 25 كليوجرامًا بين 250 ريالًا إلى 300 ريال.

وأشار الموردون إلى أن مستوردي هذه الإرسالية التي حُظر دخولها، هم من الموردين المتعاقدين مع مشروع المملكة للإفادة من الهَدي والأضاحي لموسم حج 1439هـ.

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