“الداخلية”: ضبط مليون و560 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود‎ خلال 9 أشهر

أنحاء – متابعات :-
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم في كافة مناطق المملكة في الحملات الأمنية المشتركة 1559317 مخالفًا، منهم 1183982 مخالفا لنظام الإقامة، و120334 مخالفا لنظام أمن الحدود، و255001 مخالف لنظام العمل، إضافةً إلى 26434 متسللا عبر الحدود إلى داخل المملكة.
وأوضحت الوزارة في البيان الصحفي الـ 67 للحملة الميدانية المشتركة التي انطلقت قبل 9 أشهر، أن نسبة اليمنيين المتسللين إلى داخل المملكة بلغت 55%، إلى جانب 43% أثيوبيي الجنسية و 2% من جنسيات أخرى، فضلًا عن ضبط 1155 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.
كما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي الأنظمة 2384 شخصًا، تم إيقاف 502 مواطن منهم، تم إخلاء سبيل 482 مواطن، فيما تستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق 20 منهم، حيث يخضع حاليًا 12434 وافدا مخالفا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، منهم 10856 رجلًا و1575 امرأة.
فيما جاءت الأنظمة المنفذة في حق المخالفين كالتالي: 264842 عقوبة فورية، وإحالة 219621 مخالفًا للحصول على وثائق سفر، وإحالة 268448 مخالفًا لاستكمال حجوزات السفر، وترحيل 395883 مخالفا.