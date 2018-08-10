الهند.. إيقاف طيارين تسببا في انزلاق طائرة بمطار الرياض

أنحاء – متابعات :-
قررت مديرية الطيران المدني الهندي سحب رخصتي طيارين هنديين تسببا في انزلاق طائرة هندية بمنطقة غير مرصوفة في مطار الملك خالد بالرياض، في الثالث من شهر أغسطس الجاري.
وأخطأ الطياران الهنديان خلال محاولتهما الإقلاع بطائرة على متنها 141 راكباً و7 أفراد طاقم من مسار فرعي لتدريج الطائرات مواز لمدرج الإقلاع ظناً منهما بأنه المدرج.
وأظھرت مقاطع فیديو جرى تداولها في وقت سابق إخلاء الطائرة الھندية في مطار الملك خالد الدولي من الركاب قبیل إقلاعھا إلى مدينة مومباي .
ونجحت الفرق المعنية في المطار حينها في إخلاء الطائرة من ركابها وطاقمها من دون وقوع إصابات.