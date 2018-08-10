أنت تتصفح:الرئيسية»اقتصاد»امتداداً لدعم الشعب اليمني الشقيق.. السعودية تعتمد 5 طلبات اعتمادات مصرفية بمبلغ يتجاوز 20 مليون دولار
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