10 أغسطس 2018 مـ / موافق 28 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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امتداداً لدعم الشعب اليمني الشقيق.. السعودية تعتمد 5 طلبات اعتمادات مصرفية بمبلغ يتجاوز 20 مليون دولار

بتاريخ اقتصاد | الكاتب :

أنحاء – الرياض : ــ

اعتمدت وزارة المالية خمسة طلبات اعتمادات مصرفية مقدمة من موردين يمنيين من خلال البنوك التجارية اليمنية عبر البنك المركزي اليمني؛ لاستيراد مادتي القمح والأرز بمبلغ يتجاوز (20) مليون دولار أمريكي كدفعة أولى.

وتعليقاً على ذلك قال معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية: ” إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع (حفظهما الله)، بدعم ومساندة الشعب اليمني الشقيق، ورفع المستوى المعيشي لهم، تم اعتماد مبلغ 20،428،310 دولار أمريكي لطلبات موردين يمنيين من خلال البنوك التجارية اليمنية المقدمة عبر البنك المركزي اليمني، وذلك لاستيراد مادتي القمح والأرز”.

وأضاف الجدعان: “هذه الاعتمادات المصرفية تأتي ضمن اتفاقية الوديعة السعودية للبنك المركزي اليمني البالغة ملياري دولار أمريكي، امتداداً لدعم المملكة للشعب اليمني الشقيق وتعزيزاً للوضعين المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية الشقيقة”.

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