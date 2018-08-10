بعد 12 عاما من الاعتزال.. فنانة مصرية شهيرة تخلع النقاب وتعود للتمثيل | صور

أنحاء – متابعات :-
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع نبأ عودة الفنانة المصرية حلا شيحا إلى التمثيل وخلع النقاب بعد 12 عاما من الاعتزال.
ونشرت وسائل الإعلام المصرية أول صورة لحلا بدون الحجاب، الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة بين نشطاء مواقع التواصل والفنانين والمتابعين والدعاة في مصر.
وأصدرت الفنانة حلا بياناً مقتضباً أكدت فيه تشوقها للعودة إلى أقرب المجالات قرباً إلى قلبها “عالم الفن” مؤكدة أنها حريصة على تقديم أعمال درامية تنتصر فيها للقيم الإنسانية، ولكنها لم توقع بعد على عقود أي عمل فني.
ورفضت حلا شرح أسباب تراجعها عن ارتداء النقاب واعتزال الأضواء، وقالت في بيانها المقتضب إن زوجها يشجعها على خطوتها المقبلة وأن اتفاقاً بينهما على أن تكون أعمالها الفنية المقبلة ذات مضامين تنتصر للقيم الإنسانية.
ووعدت حلا شيحا جمهورها بأن أعمالها القادمة ستجد نفس صدى أعمالها الفنية القديمة في وجدانهم، مؤكدة أنها تعيش حالة وجدانية خاصة ومتشوقة بالفعل للوقوف مجدداً أمام الكاميرات.