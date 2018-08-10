10 أغسطس 2018 مـ / موافق 28 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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دبي.. سائح بريطاني يرتكب بسيارته مخالفات سرعة بقيمة 45 ألف دولار في 3 ساعات ونصف فقط

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أنحاء – متابعات :-

سجل شاب بريطاني ما قد يُعد رقما قياسيا في قيمة المخالفات المروية خلال 3 ساعات ونصف الساعة فقط، حيث ارتكب مخالفات سرعة بقيمة 45 ألف دولار وذلك أثناء قضاء إجازته في إمارة دبي.

وقاد الشاب البالغ من العمر 25 عاما سيارة “لمبرغيني هوراكان” مستأجرة، وارتكب بها المخالفات، على طريق الشيخ زايد بسرعة 150 ميلًا بالساعة، وهو ما ‏جعله صيدا سهلا لكل الرادارات الموجودة على طول الطريق، والتي سُجلت عليه مخالفات منها تجاوز سرعة أكثر من 33 مرة خلال ثلاث ساعات ونصف‎.‎

وعقب تسجيل المخالفات على السيارة حدث خلاف وجدل مع شركة تأجير السيارات حول مسؤولية الطرفين على دفع المخالفات، ولم يُعِد الشاب البريطاني السيارة للشركة بعد، في حين أعلنت الشركة أن شرطة دبي ستحجز السيارة، وترى أن قائدها هو من يجب أن يتحمل كامل التكاليف.

كان الشاب قد سدد 550 دولارًا قيمة استئجار السيارة ليومين، وأعطى جواز سفره للشركة كضمان، ولم تسجل المخالفات باسمه، وبالتالي فهو ليس مطلوبا للسلطات الإماراتية، وقد حصلت شركة التأجير على أوراق المخالفات، وقدمت طلبا بمنعه من السفر، إلا أن الطلب تم رفضه.

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