10 أغسطس 2018 مـ / موافق 28 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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رسميا.. الحزب الحاكم في السودان يعلن ترشيح البشير للرئاسة

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – وكالات :-

أعلن الحزب الحاكم في السودان، الجمعة، ترشيح الرئيس الحالي عمر البشير لانتخابات الرئاسة المقبلة في عام 2020.

وقال بيان لحزب المؤتمر الوطني إنه أقر تعديلات على نظامه الأساسي، تتعلق بالمادة 36 والخاصة بشاغلي المهام التنظيمية والتي تنص على أن تكون فترة التكليف بالانتخاب أو الاختيار لشاغلي المهام التنظيمية لفترتين، وأعطي المجلس القيادي استثناء المنصب التنظيمي.

و”بناء على ذلك اعتمد مجلس الشورى القومي المشير عمر حسن البشير مرشحا لرئاسة الجمهورية في انتخابات 2020 ووجه الأجهزة المختصة لابتدار الإجراءات اللازمة للتنفيذ”.

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