10 أغسطس 2018 مـ / موافق 28 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شرطة بوليفيا تستنفر جهودها بعد سرقة ميدالية الرئيس ووشاحه.. والعثور عليهما في مكان غير متوقع

بتاريخ هنا و هناك | الكاتب :

أنحاء – وكالات :-

سرق لصوص ميدالية ووشاح الرئيس البوليفي إيفو مورالس التي لا تُقدَّر بثمن من سيارة الحارس المكلف بحراستهما بعد أن تركهما في السيارة وذهب للتنزه، ثم عاد فإذا بهما قد اختفيا.

وكان الملازم روبرتو أورتيز هو المسؤول عن حراسة الميدالية الرئاسية والوشاح في السيارة حتى تسليمهما للرئيس إيفو موراليس، لارتدائه خلال خطاب ألقاه أمس الأربعاء في كوتشابامبا، ‎إلا أنه أخل بمهامه الوظيفية وتركهما في السيارة وغادرها.

عقب ذلك سطا لصوص على السيارة وسرقا ما بها، ومنها الوشاحان، وعندما عاد الضابط للسيارة صُدم باختفاء الوشاح والميدالية، بعدها كثفت قوات الشرطة البحث عن المسروقات الرئاسية ومعها الاستخبارات وجهات عليا، حتى عثرت عليها في إحدى الكنائس، وسط المدينة، بعد تلقي مكالمة حددت مكانها.

وأدى اختفاء الميدالية والوشاح، وفقًا لـ”ديلي ميل”، إلى ظهور الرئيس موراليس في الاحتفالات بالذكرى 193 لبوليفيا في عرض كوشابامبا العسكري يوم 6/ 8 /2018 دون ارتداء الميدالية أو الوشاح.

يُذكر أن الميدالية الذهبية مغطاة بالأحجار الكريمة، وعادة يُحتفظ بها في قبو آمن في البنك المركزي في لاباز العاصمة، ويتم تسليمها إلى الرئيس لارتدائها فقط في المناسبات الوطنية.

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