10 أغسطس 2018 مـ / موافق 29 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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غرفة الرياض تطرح338 وظيفة فنية وإدارية للشباب والفتيات

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

تطرح غرفة الرياض بالتنسيق مع 9 شركات بالقطاع الخاص في إطار خطتها الرامية إلى توظيف الشباب السعودي من الجنسين 338 وظيفة فنية وإدارية، بينها 166 فرصة وظيفية نسائية، و172 وظيفة للرجال.

وتشمل الوظائف المطروحة: بائع، استقبال فندق، موظف إداري، شؤون موظفين، محاسب ضريبة قيمة مضافة، محاسب رواتب، بائعة ذهب ومجوهرات، معلمة رياض أطفال، محاسبة، استقبال، مساعد إداري، بائعة، منشطة مبيعات.

يذكر أن الوظائف المطروحة تستهدف حَمَلة البكالوريوس والدبلوم والشهادة الثانوية، والمتوسطة، والابتدائية.

ودعت الغرفة الراغبين في التقدم لهذه الوظائف إلى إحضار المستندات المطلوبة والتأكد من مطابقة المؤهل والشروط قبل التقدم إلى الوظيفة،علمًا أن موعد إجراء المقابلة الخاصة سيتم خلال الفترة من 12 إلى 15 أغسطس الحالي بمقر الغرفة والشركات.

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