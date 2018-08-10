فيديو | كلمات 5 من ملوك المملكة بدءاً بالملك المؤسس بشأن الحج ووحدة المسلمين

أنحاء – متابعات :-
رصد مقطع فيديو مقتطفات من الكلمات التي حرص 5 من ملوك المملكة على التأكيد عليها في مواسم الحج، حيث تركزت تلك الكلمات حول الدعوة للحفاظ على وحدة الأمة، والتعهد بإكمال مسيرة عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي وتوسعتهما، والتأكيد على ما يمثله دور المملكة في خدمة الحج وضيوف الرحمن.
وأظهر المقطع، كلمة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، رحمه الله، الذي قال: “إذا كنا نريد اجتماع كلمتنا وتوحيد شؤوننا وحفظ جامعاتنا، فليس لنا جامعة نجتمع عليها إلا جامعة الكتاب والسنة”، فيما تعهد الملك سعود في كلمته على الاستمرار في عمارة المسجد الحرام قائلاً: “إنه لا يزال العمل جاريًا بهمة ونشاط في عمارة الحرم المكي وتوسعته دون ضن بالمال أو الجهد”.
أما الملك فيصل بن عبدالعزيز فنوه في كلمة ألقاها إلى الحجاج إلى القيمة العليا التي تمثلها خدمة الحرمين الشريفين للشعب السعودي بقوله: “إنه لشرف عظيم لهذا الشعب أن يكون له الحظ في خدمة الأماكن المقدسة، والعمل على راحتكم”.
كما عرض الفيديو دعاءً للملك خالد بن عبدالعزيز يدعو فيه بحفظ وحدة المسلمين وأن يجمع الله على الحق كلمتهم، واختتم بمقولة للملك فهد بن عبدالعزيز، رحمهم الله جميعاً، جاء فيها: “إن أي منصف يلمس بنفسه ما قدمته هذه الدولة من خدمات لحجاج بيت الله الحرام، وليس هذا شيئاً أفتخر به، بل اعتبر إنه من أفضل الواجبات لولاة أمر المملكة”.