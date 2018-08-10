10 أغسطس 2018 مـ / موافق 28 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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قلق وفوران في الأوساط الأهلاوية بخصوص المحترفين

بتاريخ رياضة | الكاتب :

أنحاء – متابعات : ــ

ينتظر ان تعلن إدارة النادي الأهلي، اليوم او غدا على الاكثر التوقيع مع المدافع الدولي التشيلي باولو دياز (24 عاما) لاعب نادي سان لورينزو الأرجنتيني.. بعد ان اتفق الطرفان على كافة التفاصيل من حيث المقابل المادي ومدة عقد اللاعب الاحترافي.. والأمور الخاصة بناديه.

ولم تعرف حتى الان الارقام الخاصة بمبالغ الانتقال،، رغم ان بعض المصادر نقلت بأن الصحف التشيلية قالت أن النادي الأهلي السعودي قدم 7 ملايين دولار للظفر بخدمات اللاعب الذي يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الايمن اختير من قبل الأرجنتيني بابلو غويدي، الذي طالب إدارة ناديه بالتعاقد معه لتدعيم صفوف فريقه، لمعرفته التامة بمستوياته الفنية، بعد أن أشرف على تدريبه سابقا.

اما من جهة مواطنه لاعب المحور بيزا فلا تزال المفاوضات جارية لضمه،، وقد تعلن الصفقتان معا اذا حالف المفاوضات التوفيق.. ولا تزال الصورة ضبابية جدا حول الثنائي الاسباني الذي لم يقدم ما يلفت الانظار ،، اضافة الى ما يتداول حول هروب لاعب الرأس الاخضر تفاريس جانيني الذي امهلته الادارة ثلاثة ايام للعودة للتمارين دون رد منه ،، مما ادخل القلق في نفوس مشجعي الاهلي الذين اعربوا عن قلقهم عبر هاشتاقات ورسائل بثوها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تطالب رئيس النادي بالظهور لتوضيح الامور او اعلان الاستقالة كما يطالبون.

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