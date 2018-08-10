10 أغسطس 2018 مـ / موافق 28 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: “STC” ستنقل الدوري السعودي عبر 4 قنوات.. والسوبر السعودي أول المباريات

بتاريخ رياضة | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

كشف مصدر مطلع أن مباراة السوبر السعودي بين الهلال والاتحاد والتي ستقام في لندن يوم 18 أغسطس، ستكون أول المباريات المنقولة عبر قنوات “دوري بلس” بموجب الاتفاقية الموقعة بين الهيئة العامة للرياضة وشركة الاتصالات السعودية.

وأوضح المصدر، وفقا لـ”الرياض”، أن الاتصالات السعودية ستنقل المسابقات الكروية السعودية من خلال 4 قنوات، وأن العقد يتضمن أن تُنقل المباريات عبر نوعين من البث، الأول بتوفير “ريسفر” بتقنية عالية “HD” يكون البث عبره مشفراً، وباشتراك سنوي قيمته 360 ريالا تقريباً، والثاني بتقنية عادية، وسيكون مجاناً، وبدون استوديو تحليلي.

وكانت شركة الاتصالات السعودية (stc) قد وقعت اتفاقية مع الهيئة العامة للرياضة، والاتحاد السعودي لكرة القدم، للنقل التلفزيوني والرقمي والرعاية التسويقية مقابل 660 مليون ريال سنوياً، ولمدة 10 أعوام تبدأ مع انطلاقة الموسم الجديد.

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