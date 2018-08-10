مطار الملك عبدالعزيز يعلق على صورة متداولة لـ “مصلى بلا سجاد” بالمطار

أنحاء – متابعات :-
علقت إدارة مطار الملك عبدالعزيز على صورة متداولة لمصلى بالمطار تمت الإشارة إلى أنه يخلو من السجاد، وأن المصلين يستخدمون بعض السجادات الصغيرة التي تبرع بها بعض الأشخاص.
وقالت إدارة المطار إن ما يتم تداوله حول هذا الأمر غير صحيح، لافتة إلى أن المصلى مجهز بنوع من الأرضيات تسمى “الفينيل”، وهي مستخدمة في العديد من المطارات لتميزها بالمتانة وسهولة التنظيف والصيانة، كما أنها مقاومة للميكروبات.
وكان قد تم تداول الصورة على مواقع ووسائط التواصل الاجتماعي، وعليها تعليقات مستغربة من عدم توفير سجاد بالمصلى، وأن بعض المصلين تبرعوا بسجاداتهم الشخصية للمصلى، وهو ما نفته إدارة المطار.