أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»والدة الطفلة “نوال الغامدي” تحكي عن لحظات ابنتها المؤلمة مع “السرطان” وآخر كلماتها قبل وفاتها
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