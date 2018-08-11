11 أغسطس 2018 مـ / موافق 29 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الإطاحة بمواطن أربعيني هرب من توقيف الشرطة بتبوك

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

تمكنت الأجهزة الأمنية بتبوك من الإطاحة بمواطن أربعيني كان قد هرب من توقيف مركز شرطة القادسية مساء أمس الأول الخميس.

وقالت مصادر إن الدوريات الأمنية استطاعت القبض على الأربعيني مساء أمس الجمعة في حي الروضة بتبوك، مبينة -وفقًا لصحيفة “عاجل”- أنه تم تسليمه إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضحت أن الشخص المتهم كان قد تم توقيفه بمركز شرطة القادسية لقيامه بسرقة سيارة من أحد الشوارع في تبوك.

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