أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»الخدمة المدنية تعلن عطلة الموظفين في عيد الأضحى
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
صور | “الغذاء والدواء” تغلق 6 مصانع أغذية ومي...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن إغلاق ستة مصانع أغذية ومياه معبأة بالرياض وجدة
-
اعتراض صاروخ “باليستي حوثي” أُطلق باتجاه جازا...بتاريخ
الرياض – واس :- صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن/
-
الصحة تُسخر ما يقارب 30 ألف من القوى العاملة ...بتاريخ
مكة المكرمة – واس :- تعد خدمات الرعاية الصحية لحجاج بيت الله الحرام على قمة أولويات وزارة الصحة،
-
مختص في أبحاث المسرطنات يحذر من كريمات تبييض ...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- حذّر مختص في أبحاث المسرطنات البروفيسور فهد الخضيري من استخدام كريمات تبييض البشرة، خصوصاً