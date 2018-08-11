11 أغسطس 2018 مـ / موافق 1 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الخدمة المدنية تعلن عطلة الموظفين في عيد الأضحى

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أعلنت وزارة الخدمة المدنية اليوم السبت موعد عطلة عيد الأضحى للعام الجاري ١٤٣٩، والممتدة 11 يوما.

وقالت الوزارة إن العطلة سوف تبدأ بنهاية دوام يوم الأربعاء الموافق ٤ ذي الحجة، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 15 ذو الحجة، على أن يبدأ الدوام الاثنين الموافق 16 ذو الحجة.

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