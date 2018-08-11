العبداللطيف يزور مهرجان الزلفي تاريخ وحضارة ويشيد بالفعاليات

أنحاء – الزلفي : ــ
زار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الزلفي الأستاذ عبد اللطيف بن محمد العبد اللطيف مقر مهرجان الزلفي تاريخ وحضارة والمقام في قرية علقة التراثية، بدعم من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وتنظمه مؤسسة إشراقة النجاح للمعارض والمؤتمرات، بإشراف من مكتب السياحة بالزلفي، وفي الأثناء تجول العبد اللطيف بمقر المهرجان واطلع على اقسام الجهات الحكومية والجمعيات التعاونية المشاركة ، كما استمع للعديد من الاسر المنتجة المشاركة حيث خصص مهرجان الزلفي مواقعَ للأسر المنتجة المشاركة؛ من أجل تحسين مواردها الذاتية لتسهم في التنمية الاقتصادية، حيث تعتبر المهرجانات التي تُقام في المحافظة نافذة بيع للأسر المنتجة، فمن خلالها يتم التعريف بهم، وبأعمالهم، ومنتجاتهم، حيث برعت الأسر المنتجة المشاركة بمهرجان الزلفي في عرض أعمالها ومنتجاتها بالمهرجان، والتي شَهِدَتْ توافداً كثيفاً من الزوَّار، وأشاد العبد اللطيف بالجهود المبذولة من المحافظة وكافة الدوائر الحكومية وبالتطور النوعي الملحوظ والأفكار التي ساهمت في جذب الزوار ونجاح المهرجان.
كما أشاد العبد اللطيف بمشاركة الغرفة التجارية الصناعية بالزلفي وما حققته الغرفة من خلال مشاركتها من تعريف بالنهضة الصناعية والحضارية التي تشهدها المحافظة، والعروض المتنوعة لمركز التدريب والتطوير التابع للغرفة عبر جناحها في المهرجان .
وقدم العبداللطيف شكره للجنة التنمية السياحية بالمحافظة والجهات الحكومية المشاركة والأعيان والأهالي على تعاونهم ومبادراتهم وكذلك القطاع الخاص، والقائمين على هذا المهرجان لتنوع فعالياته واظهار تاريخ المحافظة وموروثها الحضاري.
وكان محافظ الزلفي المكلف الأستاذ محمد الجرباء، قد دشن مهرجان (الزلفي تاريخ وحضارة) الاربعاء الماضي حيث أقيم حفل خطابي فور وصول راعي الحفل، ثم توجه الجميع لأركان المهرجان ومشاهدة فعالياته.