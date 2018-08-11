11 أغسطس 2018 مـ / موافق 29 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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العثور على جثمان شاب عشريني مفقود بالقرب من مزرعة في الخرج

بتاريخ حوادث | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

عثرت فرقة إنقاذ أمس الجمعة على جثمان شاب عشريني بالقرب من محافظة الخرج بمنطقة الرياض، بعدما فقد في منطقة أم الشعال شمال المحافظة الأربعاء الماضي، وكان برفقة زملائه في نزهة برية.

وأوضح فريق “إنجاد للبحث والإنقاذ” أنه تحرك للبحث بشكل عاجل عن الشاب المفقود، وشارك في البحث نحو 30 شخصاً وعدد كبير من السيارات وطائرة شراعية، قبل أن يعثر عليه متوفى في أم الشعال، على بعد نحو 300 متر من إحدى المزارع شمال الخرج.

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